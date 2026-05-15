LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga senza scalatori il gruppo controllo a distanza

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con una fuga di alcuni corridori che non sono scalatori. Il gruppo principale ha aumentato improvvisamente il ritmo, mantenendo una distanza di sicurezza dai fuggitivi. La classifica generale si aggiorna di continuo, con i ciclisti che cercano di guadagnare posizioni e di controllare la fuga. La corsa si svolge sotto un cielo nuvoloso e con temperature che influenzano il ritmo dei partecipanti.

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