LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga senza scalatori il gruppo controllo a distanza
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con una fuga di alcuni corridori che non sono scalatori. Il gruppo principale ha aumentato improvvisamente il ritmo, mantenendo una distanza di sicurezza dai fuggitivi. La classifica generale si aggiorna di continuo, con i ciclisti che cercano di guadagnare posizioni e di controllare la fuga. La corsa si svolge sotto un cielo nuvoloso e con temperature che influenzano il ritmo dei partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.01 Il gruppo ha tutto d’un tratto accelerato l’andatura. La Bahrain sta riportando il vantaggio dei fuggitivi vicino ai 4?. Difficile capire la strategia della squadra della maglia rosa visto che l’uomo in fuga più vicino al leader in classifica è Zukowsky con 22? 13?. 11.58 4’37” il vantaggio ora degli attaccanti. 11.56 Ricordiamo gli attaccanti: Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it
Una sola parola: FOLLIA | Giro d'Italia 2026 Tappa 5 | I VERI Highlights
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