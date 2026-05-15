LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione alla discesa insidiosa Tra poco il Blockhaus
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che include la salita verso il Blockhaus. La corsa è attualmente in corso e la discesa che precede il traguardo viene descritta come particolarmente insidiosa. Sono passati circa 16 minuti dalle ultime aggiornamenti sulla classifica generale, con i primi in classifica che conservano un vantaggio di circa 2 minuti e 48 secondi. I ciclisti stanno affrontando un tratto delicato prima di raggiungere il traguardo di giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.00 Restano 2’48” di margine per i battistrada. 15.58 Al termine della discesa i corridori percorreranno 7 km in falsopiano sino al chilometro Red Bull. Poi il Blockhaus. 15.57 Sempre la Bahrain-Victorious in testa al gruppo maglia rosa. 15.55 Adesso spunta un raggio di sole tra le nuvole: ha smesso di piovere in questa fase. 15.56 40 km al traguardo. 15.54 Adesso circa 20 km di discesa, molto insidiosa. 15.53 Siamo a Sant’Eufemia a Maiella (PE). 15.53 Siamo al Passo San Leonardo. 15.51 Restano solo 3’23” a Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE REACTION TAPPA 7 GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVA IL BLOCKHAUS!
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