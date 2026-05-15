LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione alla discesa insidiosa Tra poco il Blockhaus

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che include la salita verso il Blockhaus. La corsa è attualmente in corso e la discesa che precede il traguardo viene descritta come particolarmente insidiosa. Sono passati circa 16 minuti dalle ultime aggiornamenti sulla classifica generale, con i primi in classifica che conservano un vantaggio di circa 2 minuti e 48 secondi. I ciclisti stanno affrontando un tratto delicato prima di raggiungere il traguardo di giornata.

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