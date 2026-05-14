LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Red Bull KM gruppo compatto
Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con la tappa in diretta, mentre il gruppo si mantiene compatto in vista del Red Bull KM. La corsa si conclude con il 124esimo arrivo di tappa in Campania, e il quarantasettesimo a Napoli. Seguiamo da vicino le evoluzioni della competizione e gli aggiornamenti sulla classifica generale, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri della tappa. La giornata si svolge senza particolari variazioni di percorso o incidenti segnalati fino a questo momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.50 E’ il 124esimo arrivo di tappa in Campania, il quarantasettesimo a Napoli. 16.47 Ripresi in questo momento i 4 fuggitivi, gruppo compatto. 16.46 La classifica a punti vede in testa Paul Magnier con 105 punti, Jonathan Milan a 64 e Jonathan Narvaez a 50. Al francese oggi basterebbe entrare nei primi 7 per assicurarsi la maglia ciclamino, ma sicuramente non si accontenterà. 16.43 40 km alla conclusione. Il gruppo vede i fuggitivi davanti, ma si limita a controllare. 16.41 Mancano 20 km al Red Bull KM. Difficile che gli uomini di classifica si sfideranno, considerano che domani ci sarà una tappa molto più decisiva rispetto ai 6? di bonus del traguardo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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