In attesa dell'inizio del match tra Sinner e Pellegrino all’ATP di Roma 2026, i due tennisti stanno svolgendo il riscaldamento sul campo. L’unico confronto tra i due avvenne nel 2019 in un torneo ITF, con l’atleta altoatesino che vinse con un punteggio di 6-1, 6-1. Manca poco al via ufficiale dell'incontro, che promette di essere molto atteso dagli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 C’è un solo precedente tra i due, giocato nell’aprile del 2019 all’ITF di Santa Margherita di Pula in cui l’altoatesino vince con il netto risultato di 6-1, 6-1. Tuttavia, come detto, questo è il primo incrocio tra di loro nel circuito maggiore. 15.01 Entrano in campo gli azzurri, il primo ad essere annunciato, acclamato dal pubblico italiano, è Pellegrino. C’è da dire, però, che il boato per Sinner è notevole. 15.00 Il tennista pugliese ha già guadagnato 29 posizioni nel ranking ATP raggiungendo la posizione numero 126. Con l’eventuale clamorosa vittoria di oggi salirebbe fino alla 101. 14.57 Anche Pellegrino sta raggiungendo il suo rivale nel corridoio che poi porterà entrambi sulla terra del Campo Centrale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in campo per il riscaldamento, manca pochissimo

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