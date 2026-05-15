Benvenuti alla diretta della sfida tra Darderi e Ruud, valida per il torneo ATP di Roma 2026. L'incontro si svolge sui campi dell’impianto romano e vede in campo due tennisti con obiettivi diversi: l’azzurro cerca di proseguire la sua corsa nel tabellone, mentre l’avversario si presenta con l’intento di avanzare ulteriormente. La partita è in corso e i punti vengono giocati con intensità. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, valido per la semifinale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi. Il tennista italo-argentino si sta rendendo protagonista di una cavalcata clamorosa, fatta di partite lottate e sensazionali. Dopo il secondo turno comodo vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann per 2-0, Darderi ha vinto in rimonta prima contro lo statunitense Tommy Paul e poi contro il terzo al mondo Alexander Zverev. Successivamente, ha superato dopo oltre tre ore di gioco la nuova stella spagnola Rafael Jodar, in una partita terminata alle due di notte e che lo ha portato all’estremo del suo fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognare

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Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit

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