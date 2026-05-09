LIVE Pellegrino-Fils ATP Roma 2026 in DIRETTA | il qualificato azzurro sogna l’impresa della vita

Oggi si disputa una partita di qualificazione in occasione dell'ATP di Roma 2026, con il tennista italiano in campo contro l’avversario straniero. La sfida si svolge in diretta, e i tifosi sono pronti a seguire ogni scambio e ogni punto. La copertura della partita è aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto completo di quanto accade sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Andrea PELLEGRINO e Arthur FILS per un posto al 3° turno al Foro Italico! Ha battuto Felix Auger Aliassime poco più di un anno fa all’Estoril Pellegrino, come migliore vittoria della carriera in termini di classifica. Una impresa oggi non migliorerebbe soltanto quel record, ma segnerebbe l’inizio di una nuova vita tennistica per il classe ’97 di Bisceglie, che sta vivendo un sogno: giocare il primo Masters 1000 della carriera da qualificato e al Foro Italico. Di fronte il francese ritrovato dopo l’infortunio, quest’anno già campione di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro sogna l’impresa della vita ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali... LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa sogna l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Andrea Pellegrino - Arthur Fils Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vita; Pellegrino vince il derby con Nardi: è al 2° turno; Dove vedere in tv Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali ... oasport.it Dove vedere in tv Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingVivere, senza alcuna pressione di sorta, una prestigiosa occasione di crescita al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito che nelle ultime ... oasport.it ATP Roma: Pellegrino rimonta Nardi e fa suo il derby Azzurro! Ora Fils x.com ATP 1000 - Roma - R1: A Pellegrino [Q] d. L. Nardi [WC] - 6-4, 3-6, 6-3 reddit