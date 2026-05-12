LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | durissima lezione per l’azzurro

Durante la partita tra Musetti e Ruud all’ATP di Roma, il giocatore italiano ha subito due game molto combattuti nel secondo set, che sembrano averlo ulteriormente indebolito, anche a causa di un fastidio alla coscia sinistra. I primi due game del secondo set sono stati molto combattuti, ma alla fine sono stati vinti dal suo avversario, che ha preso il controllo del match. La partita si è conclusa con un risultato di 3-6, 1-6 a favore di Ruud.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:32 Un Musetti sicuramente debilitato dal fastidio alla coscia sinistra, ma l’impressione è che i primi due game lottatissimi del secondo set abbiano fiaccato anche la mente del carrarino. CASPER RUUD b. LORENZO MUSETTI 6-3 6-1. Finisce qui, con il dritto del toscano che vola out. Match mai in discussione, per il norvegese si aprono le porte dei quarti di finale. 0-40 Si ferma sul nastro il dritto dell’italiano. Fioccano i match point. 0-30 Recupero di dritto vincente del norvegese sul nuovo drop dell’avversario. 0-15 A metà rete la palla corta di rovescio dell’azzurro. 1-5 Game Ruud. Servizio e dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: durissima lezione per l’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Musetti-Ruud 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro costretto alla rimonta Leggi anche: LIVE Musetti-Ruud 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro Argomenti più discussi: Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia, oggi Musetti-Ruud: orario e dove vederla in tv; Musetti agli ottavi: Cerundolo ko in due set. Musetti esprime tutta la propria frustrazione dopo aver perso 6-3 il primo set contro Casper Ruud. x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per il norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Game Ruud. Scappa via il rovescio lungolinea dell'azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 Largo il dritto ... oasport.it