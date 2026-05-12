LIVE Musetti-Ruud 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro costretto alla rimonta

Al torneo ATP di Roma, il tennista italiano si trova sotto nel punteggio dopo aver perso il primo set 3-6 contro l’avversario scandinavo. Durante il secondo set, Ruud ha concluso con un secondo smash, portandosi in vantaggio nel match. La partita è in corso e i fan possono seguirne gli sviluppi in diretta.

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