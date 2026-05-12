LIVE Musetti-Ruud 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro costretto alla rimonta

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il tennista italiano si trova sotto nel punteggio dopo aver perso il primo set 3-6 contro l’avversario scandinavo. Durante il secondo set, Ruud ha concluso con un secondo smash, portandosi in vantaggio nel match. La partita è in corso e i fan possono seguirne gli sviluppi in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 3-6 Primo set Ruud. Con il secondo smash lo scandinavo porta a casa il primo parziale. 40-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio del norvegese. 40-15 Inchiodato sul rovescio Musetti prova ad accelerare, ma la palla vola via in lunghezza. Due set point Ruud. 30-15 Molto reattivo il tennista di Oslo nel piazzare un solido rovescio incrociato all’uscita dal servizio. 15-15 Prima al centro vincente di Ruud. 0-15 Scappa via il dritto del norvegese. 3-5 Game Musetti. Secondo ACE dell’italiano. Ruud serve ora per il set. 40-15 Si ferma sul nastro la contro smorzata dello scandinavo. 30-15 Lorenzo perde il controllo del dritto dal centro.🔗 Leggi su Oasport.it

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