LIVE Darderi-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | Bucsa Melichar-Martinez avanti azzurro in campo non prima delle 15.30
Questa mattina sul Campo Centrale del torneo ATP di Roma si sono svolti alcuni incontri, mentre altri sono stati programmati per le prossime ore. La partita tra Darderi e Ruud è ancora in corso, mentre le squadre BucsaMelichar e Martinez sono già avanti nei rispettivi incontri. La presenza di pioggia potrebbe portare a interruzioni improvvise durante la giornata, e l'azzurro dovrebbe scendere in campo non prima delle 15.30, secondo le previsioni. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l'andamento degli incontri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Inizia la giornata sul Campo Centrale, con il programma che potrebbe essere interrotto da un momento all’altro per la pioggia. Nonostante ciò, termina il primo set del match tra BucsaMelichar-Martinez e SiniakovaTowsend, con la prima coppia che è passata in vantaggio per 6-4. Darderi non entrerà in campo prima delle 15.30. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, valido per la semifinale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi. Il tennista italo-argentino si sta rendendo protagonista di una cavalcata clamorosa, fatta di partite lottate e sensazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Casper Ruud - Luciano Darderi | ATP ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento
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