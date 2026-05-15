LIVE Darderi-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | Bucsa Melichar-Martinez avanti azzurro in campo non prima delle 15.30

Questa mattina sul Campo Centrale del torneo ATP di Roma si sono svolti alcuni incontri, mentre altri sono stati programmati per le prossime ore. La partita tra Darderi e Ruud è ancora in corso, mentre le squadre BucsaMelichar e Martinez sono già avanti nei rispettivi incontri. La presenza di pioggia potrebbe portare a interruzioni improvvise durante la giornata, e l'azzurro dovrebbe scendere in campo non prima delle 15.30, secondo le previsioni. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l'andamento degli incontri.

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