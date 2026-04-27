Al torneo ATP di Madrid, si è appena concluso il primo match di doppio, mentre il giocatore italiano non tornerà in campo prima delle 15.00. La diretta continua con il match Cobolli-Vallejo, che inizia alle 11.00 e rappresenta il quinto incontro della giornata. I tifosi sono in attesa degli sviluppi successivi, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 12.13 Termina il primo match di giornata sul Campo 4: nel tabellone di doppio femminile arriva una facile vittoria per Ellen Perez e Demi Schuurs, che hanno sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-0 Mariia Kozyreva e Miriam Skoch. Ora toccherà a Pablo Llamas RuizBenjamin Winter Lopez, opposti a Austin KtajicekNikola Mektic. Non prima delle ore 15.00 sarà il turno di Luciano Darderi. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: concluso il primo doppio, l’azzurro in campo non prima delle ore 15.00

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