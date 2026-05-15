LIVE Darderi-Ruud 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese avanti di un set azzurro costretto alla rimonta

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud si è concluso con il primo set vinto dal tennista norvegese con il punteggio di 6-1. Ruud ha ottenuto la sua prima vittoria nel corso del game, chiudendo il parziale in modo rapido e lasciando al rivale un solo punto prima di rientrare in campo. La partita è in corso e il risultato attuale vede il giocatore azzurro impegnato in una rimonta dopo questa prima frazione.

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