LIVE Darderi-Ruud 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese avanti di un set azzurro costretto alla rimonta

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud si è concluso con il primo set vinto dal tennista norvegese con il punteggio di 6-1. Ruud ha ottenuto la sua prima vittoria nel corso del game, chiudendo il parziale in modo rapido e lasciando al rivale un solo punto prima di rientrare in campo. La partita è in corso e il risultato attuale vede il giocatore azzurro impegnato in una rimonta dopo questa prima frazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 Prima vincente di Ruud, la terza nel game!  Il norvegese chiude il parziale in maniera repentina lasciando un solo punto a Darderi dal rientro in campo. 40-15 Difende lo smash Darderi, esce la volée successiva del suo avversario. 40-0 Altra prima e altro punto, tre set point per il norvegese. 30-0 Prima vincente per Ruud. 15-0 Dritto lungolinea in controtempo pazzesco dell’ex n.2. 1-5 Niente da fare, passante di rovescio per Ruud che ottiene il doppio break. Norvegese al servizio per chiudere il parziale. 18.05 Termina il breve warm up. Darderi torna al servizio per annullare un importante palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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