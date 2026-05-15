LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro break del norvegese primo set complesso per l’azzurro

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud si è concluso con il risultato di 1-4 in favore del tennista norvegese. Durante l'incontro, Ruud ha ottenuto un altro break, rendendo il primo set piuttosto impegnativo per l’italiano, che ha dovuto affrontare diverse situazioni complicate. In uno degli scambi, Darderi ha messo a segno un passante di dritto vincente, mentre Ruud ha dimostrato sicurezza con il suo servizio. La diretta ha aggiornato continuamente l’andamento del confronto.

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