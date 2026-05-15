LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro break del norvegese primo set complesso per l’azzurro

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud si è concluso con il risultato di 1-4 in favore del tennista norvegese. Durante l'incontro, Ruud ha ottenuto un altro break, rendendo il primo set piuttosto impegnativo per l’italiano, che ha dovuto affrontare diverse situazioni complicate. In uno degli scambi, Darderi ha messo a segno un passante di dritto vincente, mentre Ruud ha dimostrato sicurezza con il suo servizio. La diretta ha aggiornato continuamente l’andamento del confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla da lavorare. 40-15 Servizio e sventagliata vincente di dritto vincente! Bravissimo Darderi. 30-15 Esce di tantissimo la risposta di rovescio di Ruud. Seconda palla. 15-15 Volée alta e stoppata perfetta di Darderi! 0-15 Esce il rovescio diagonale dell’azzurro, le gambe rispondo pochissimo in questo primo set: si sente la fatica dei match precedenti. Seconda palla ad inizio game per Lucio. 1-4 Esce la risposta di Darderi, ottimo turno in battuta per il norvegese mentre Lucio beve il primo caffé della giornata. 40-0 Secondo ace di fila per l’ex n.2. 30-0 Ace del norvegese. 15-0 Prima vincente per Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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