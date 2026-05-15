LIVE Darderi-Ruud 1-6 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro esce di scena a testa alta norvegese in finale

Durante il torneo ATP di Roma 2026, il giocatore italiano ha concluso il suo match con un risultato di 1-6, 1-6 contro l’avversario norvegese, che si è poi qualificato per la finale. La partita si è svolta senza interruzioni e si è conclusa in tempi rapidi. Nei momenti successivi, si attendeva l’inizio dell’incontro tra un altro tennista italiano e un avversario di livello elevato, previsto per circa le ore 19.

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