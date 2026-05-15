LIVE Darderi-Ruud 1-6 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro esce di scena a testa alta norvegese in finale
Durante il torneo ATP di Roma 2026, il giocatore italiano ha concluso il suo match con un risultato di 1-6, 1-6 contro l’avversario norvegese, che si è poi qualificato per la finale. La partita si è svolta senza interruzioni e si è conclusa in tempi rapidi. Nei momenti successivi, si attendeva l’inizio dell’incontro tra un altro tennista italiano e un avversario di livello elevato, previsto per circa le ore 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Il tennis italiano su OA Sport non finisce qui visto che c’è ancora da vivere il match di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev che dovrebbe iniziare intorno alle 19.15, dopo aver permesso ai paganti della sessione diurna di essere sostituiti con quelli della serale. 18.49 Le percentuali al servizio aiutano a capire come le gambe dell’italiano oggi abbiano risposto davvero poco ai comandi: la prima palla il 46% delle volte e solo il 59% ha portato ad un punto, con la seconda invece ottiene solo il 23%. Ruud, invece, piazza il 55% di prime palle in campo con le quali ottiene il 74% dei punti, mentre con la seconda il 63%. 🔗 Leggi su Oasport.it
RUUD vs DARDERI • ATP Rome 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong
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