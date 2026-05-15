LIVE Darderi-Ruud 1-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia di una disperata rimonta contro il norvegese
Durante la partita di oggi all'ATP di Roma, il tennista italiano ha affrontato un avversario norvegese in un incontro che si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori. Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 1-6, l'azzurro si trova ora sotto nel secondo, con il punteggio di 1-4. In un punto cruciale, il norvegese ha vinto uno scambio con un dritto lungolinea e ha concluso con uno smash quasi appoggiato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prende la riga il norvegese con il dritto lungolinea, e chiude lo scambio con lo smash quasi appoggiato. 15-30 Esce la risposta di dritto di Lucio. Seconda da sfruttare per avere una speranza. 0-30 Dopo una grandissima risposta, Darderi costringe Ruud all’errore con il dritto. 0-15 LUCIO CI PROVA! Scambio durissimo che finisce con il rovescio lungo di Ruud, le energie sono poche ma il cuore resta enorme! 1-4 Non passa la risposta di Ruud con il dritto, vediamo se Darderi riuscirà a cacciare le ultime energie per una disperata rimonta che tuttavia sembra davvero impossibile. Seconda per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Casper Ruud - Luciano Darderi | ATP ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento
Sullo stesso argomento
LIVE Darderi-Ruud 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il norvegese avanti di un set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 Prima vincente di Ruud, la terza nel game! Il norvegese chiude il parziale in maniera repentina...
Leggi anche: LIVE Darderi-Ruud 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro break del norvegese, primo set complesso per l’azzurro
LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com
LIVE Rome Open ATP Semi-Finals | Ruud-Darderi and Sinner-Medvedev on the cusp of Masters 1000 final facebook
Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit
LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per il norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ennesimo gratuito di Darderi che manda in rete il dritto diagonale. 15-30 Dritto vincente in lungolinea ... oasport.it
Darderi-Ruud in diretta LIVE 1-4: sospesa per pioggia la semifinale degli Internazionali di Roma, stop fino alle 18Luciano Darderi oggi a Roma sta vivendo la partita più importante della sua carriera. Il tennista italiano, numero 20 della classifica ATP, sta giocando la semifinale con Casper Ruud, norvegese numero ... fanpage.it