LIVE Darderi-Ruud 1-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia di una disperata rimonta contro il norvegese

Durante la partita di oggi all'ATP di Roma, il tennista italiano ha affrontato un avversario norvegese in un incontro che si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori. Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 1-6, l'azzurro si trova ora sotto nel secondo, con il punteggio di 1-4. In un punto cruciale, il norvegese ha vinto uno scambio con un dritto lungolinea e ha concluso con uno smash quasi appoggiato.

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