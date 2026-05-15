LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato anche nel secondo set per il norvegese

Nel secondo set del match tra Darderi e Ruud all’ATP di Roma, il norvegese ha subito ottenuto un break immediato, portandosi avanti 0-1. Darderi ha tentato di rispondere, ma si è trovato in difficoltà, con poche energie a disposizione e una risposta in rete che ha lasciato spazio all’avversario. La partita si svolge sotto gli occhi di chi segue aggiornamenti in diretta, con il punteggio che si sta delineando in favore del tennista norvegese.

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