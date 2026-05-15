LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato anche nel secondo set per il norvegese

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set del match tra Darderi e Ruud all’ATP di Roma, il norvegese ha subito ottenuto un break immediato, portandosi avanti 0-1. Darderi ha tentato di rispondere, ma si è trovato in difficoltà, con poche energie a disposizione e una risposta in rete che ha lasciato spazio all’avversario. La partita si svolge sotto gli occhi di chi segue aggiornamenti in diretta, con il punteggio che si sta delineando in favore del tennista norvegese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-0 In rete la risposta di rovescio di Darderi, pochissime energie per l’azzurro. Seconda palla. 15-0 Ace esterno di Ruud. 0-1 Break immediato anche nel secondo set per Ruud, che sfrutta il doppio fallo dell’italiano. Non ci voleva. La prima non c’è più. 30-40 Perde il controllo del dritto l’azzurro, che deve annullare una palla break importantissima. Ancora una seconda. 30-30 Grandissimo recupero del norvegese sulla palla corta ottima di Luciano. 30-15 Spinge con il dritto Lucio, la diagonale non trova il campo. Seconda da lavorare. 30-0 Prima esterna e palla corta vincente per Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi ruud 1 6 0 1 atp roma 2026 in diretta break immediato anche nel secondo set per il norvegese
© Oasport.it - LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per il norvegese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RUUD vs DARDERI • ATP Rome 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong

Video RUUD vs DARDERI • ATP Rome 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Darderi-Ruud 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro break del norvegese, primo set complesso per l’azzurro

LIVE Darderi-Paul 3-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato dello statunitense nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Esce il dritto di Paul, palla del fondamentale contro break! 40-40 Grande rovescio lungolinea di...

darderi ruud live darderi ruud 1LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per il norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ennesimo gratuito di Darderi che manda in rete il dritto diagonale. 15-30 Dritto vincente in lungolinea ... oasport.it

darderi ruud live darderi ruud 1Darderi-Ruud in diretta LIVE 1-4: sospesa per pioggia la semifinale degli Internazionali di Roma, stop fino alle 18Luciano Darderi oggi a Roma sta vivendo la partita più importante della sua carriera. Il tennista italiano, numero 20 della classifica ATP, sta giocando la semifinale con Casper Ruud, norvegese numero ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web