LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato anche nel secondo set per il norvegese
Nel secondo set del match tra Darderi e Ruud all’ATP di Roma, il norvegese ha subito ottenuto un break immediato, portandosi avanti 0-1. Darderi ha tentato di rispondere, ma si è trovato in difficoltà, con poche energie a disposizione e una risposta in rete che ha lasciato spazio all’avversario. La partita si svolge sotto gli occhi di chi segue aggiornamenti in diretta, con il punteggio che si sta delineando in favore del tennista norvegese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-0 In rete la risposta di rovescio di Darderi, pochissime energie per l’azzurro. Seconda palla. 15-0 Ace esterno di Ruud. 0-1 Break immediato anche nel secondo set per Ruud, che sfrutta il doppio fallo dell’italiano. Non ci voleva. La prima non c’è più. 30-40 Perde il controllo del dritto l’azzurro, che deve annullare una palla break importantissima. Ancora una seconda. 30-30 Grandissimo recupero del norvegese sulla palla corta ottima di Luciano. 30-15 Spinge con il dritto Lucio, la diagonale non trova il campo. Seconda da lavorare. 30-0 Prima esterna e palla corta vincente per Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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