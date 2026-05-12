LIVE Musetti-Ruud 3-6 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per il norvegese

Durante il match tra Musetti e Ruud all'ATP di Roma, il giocatore italiano ha chiesto l'intervento del medico per un problema alla coscia sinistra, che era già fasciata prima del gioco. Nel secondo set, il norvegese ha conquistato due break consecutivi, portandosi avanti con un punteggio di 6-3, 3-0. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:15 Musetti chiede l’intervento del medico per un trattamento alla coscia sinistra, peraltro già ampiamente fasciata. 0-3 Doppio break Ruud. Non passa il rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro, visibilmente scoraggiato. 15-40 Due palle del doppio break Ruud. Recupero pazzesco del norvegese sulla smorzata dell’avversario. 15-30 Doppio fallo Musetti, il terzo. 15-15 In corridoio stavolta il dritto inside out di Lorenzo. 15-0 Servizio e dritto vincente del toscano. 0-2 Game Ruud. A metà rete il dritto difensivo dell’azzurro, che torna ora alla battuta. AD-40 Servizio, dritto e non semplice smash a rimbalzo vincente di Ruud.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud 3-6 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per il norvegese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra... LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il norvegese al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima in kick solida del norvegese. Argomenti più discussi: Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia, oggi Musetti-Ruud: orario e dove vederla in tv; Musetti agli ottavi: Cerundolo ko in due set. Musetti esprime tutta la propria frustrazione dopo aver perso 6-3 il primo set contro Casper Ruud. x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit Musetti-Ruud diretta 3-6 0-3, l'azzurro sotto di un set: in palio i quarti agli Internazionali di Roma. Dove vederla in chiaro (tv e streaming) e precedentiLorenzo Musetti vuole andare ancora una volta oltre i propri limiti. Dopo la vittoria sofferta contro Cerundolo, terminata con le lacrime che raccontavano tante emozioni trattenute, ... leggo.it