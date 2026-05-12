LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per il norvegese

Al torneo di Roma 2026, il match tra Musetti e Ruud si sta svolgendo con il giocatore norvegese avanti nel punteggio, con il punteggio di 6-3, 4-1. Ruud ha ottenuto due break nel secondo set, mentre Musetti ha appena concluso il suo turno di servizio con un'ottima risposta in rete. La partita prosegue con il norvegese in vantaggio e il pubblico che segue con attenzione gli scambi sul campo.

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