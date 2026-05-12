LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per il norvegese
Al torneo di Roma 2026, il match tra Musetti e Ruud si sta svolgendo con il giocatore norvegese avanti nel punteggio, con il punteggio di 6-3, 4-1. Ruud ha ottenuto due break nel secondo set, mentre Musetti ha appena concluso il suo turno di servizio con un'ottima risposta in rete. La partita prosegue con il norvegese in vantaggio e il pubblico che segue con attenzione gli scambi sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Game Musetti. Serve and volley di seconda a bersaglio per l’italiano. 40-15 Ancora serve and volley del toscano. 30-15 Servizio, rovescio, schiaffo al volo e volèe a segno per Lorenzo. 15-15 Risposta aggressiva e dritto vincente del norvegese. 15-0 Serve and volley vincente dell’italiano. 0-4 Game Ruud. Scappa via il rovescio lungolinea dell’azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 Largo il dritto lungolinea di Musetti. 30-15 Erroraccio con lo smash da parte del norvegese. 30-0 Servizio e dritto comodo per Ruud. 15-0 Si riparte con la risposta di dritto dell’azzurro che termina in corridoio. 12:15 Musetti chiede l’intervento del medico per un trattamento alla coscia sinistra, peraltro già ampiamente fasciata.🔗 Leggi su Oasport.it
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