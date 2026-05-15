LIVE Darderi-Ruud 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese parte in vantaggio grazie al servizio

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud è iniziato con il norvegese che ha preso subito il comando. Dopo aver concluso il primo game con il suo servizio, Ruud ha ottenuto il punto successivo con un rovescio lungolinea che Darderi ha tentato di raggiungere senza riuscirci. La partita prosegue con Ruud avanti per 1-0, con il giocatore norvegese che ha mostrato un buon ritmo fin dall'inizio. La diretta continuerà con aggiornamenti sullo svolgimento del match.

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