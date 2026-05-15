LIVE Darderi-Ruud 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il norvegese parte in vantaggio grazie al servizio

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Ruud è iniziato con il norvegese che ha preso subito il comando. Dopo aver concluso il primo game con il suo servizio, Ruud ha ottenuto il punto successivo con un rovescio lungolinea che Darderi ha tentato di raggiungere senza riuscirci. La partita prosegue con Ruud avanti per 1-0, con il giocatore norvegese che ha mostrato un buon ritmo fin dall'inizio. La diretta continuerà con aggiornamenti sullo svolgimento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Inizia benissimo Ruud che chiude il primo game con il servizio e rovescio lungolinea che Darderi raggiunge ma non rigioca. Ancora una seconda. 40-0 Altro errore di rovescio per Darderi, questa volta dal centro della riga di fondo. Seconda palla per l’avversario. 30-0 Servizio e dritto di Ruud, esce la difesa di Luciano. 15-0 In rete la risposta di Darderi con il rovescio. Seconda ad inizio incontro per il norvegese. INIZIA IL MATCH 15.40 Termina il riscaldamento, pausa brevissima per i due tennisti poi Ruud aprirà il match alla battuta. 15.39 In quattro partite, Darderi è stato in campo ben 9 ore e 26 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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