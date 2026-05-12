LIVE Musetti-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte con il norvegese al servizio

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Ruud è iniziato con il norvegese al servizio. La prima partita si è aperta con un ace e una palla corta che hanno portato il punteggio a 30-0. La partita prosegue con scambi rapidi e colpi precisi, mentre i giocatori si preparano a continuare la sfida sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima in kick solida del norvegese. 15-0 Servizio e palla corta perfetta dello scandinavo. 1-1 Game Musetti. Si ferma sul nastro il rovescio di Ruud, che torna ora alla battuta. 40-15 Altro errore gratuito di dritto da parte dell’italiano. 40-0 ACE Musetti. 30-0 Dritto inside in vincente del carrarino. 15-0 Il norvegese perde il controllo del rovescio nel tentativo di alzare la traiettoria. 0-1 Game Ruud. Scappa via anche questo dritto difensivo dell’azzurro. 40-15 Se ne va il dritto incrociato del toscano. 30-15 Prima vincente del tennista di Oslo. 15-15 Arriva la stecca con il dritto da parte di Ruud.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il norvegese al servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra... LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Argomenti più discussi: Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali BNL d'Italia, Musetti-Ruud LIVE: dalle 11 la cronaca in diretta; Live Lorenzo Musetti - Casper Ruud - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026; LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegese. Musetti Bighetti - Results on X | Live Posts & Updates x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 tra ... oasport.it