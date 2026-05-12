LIVE Musetti-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | incognita fisica contro il rinato norvegese

Oggi si svolge l'incontro tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta, con l’attenzione rivolta alla condizione fisica del giovane italiano e alla forma ritrovata del rivale norvegese. La sfida si gioca sul campo centrale e può determinare un passaggio importante nel torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud. Quarto confronto diretto tra i due giocatori con lo scandinavo avanti per 2-1. L’ultima sfida risale alle semifinali dell’ATP 250 di Bastad 2023, quando Ruud si impose per 2-0 sulla terra rossa svedese. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra il russo Khachanov ed il croato Przmic. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento capitolino con diverse incognite circa la condizione fisica. Il toscano soffre di un infortunio alla coscia sinistra che lo ha debilitato nella sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo e nella giornata di ieri non si è allenato al Foro Italico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Lorenzo Musetti - Casper Ruud Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; ATP Roma 2026, allarme Musetti: niente allenamento prima di Ruud. Musetti Bighetti - Results on X | Live Posts & Updates x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 tra ... oasport.it