LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte azzurri favori dalle condizioni meteo!
Al torneo ATP di Roma, con i campi ancora umidi a causa delle condizioni meteorologiche, è iniziata la partita tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten. Il pubblico assiste alla sfida sulla Super Tennis Arena, mentre i giocatori si preparano a scambiarsi le prime battute. La gara si svolge con il campo di colore grigio e si stanno già notando alcune fasi di gioco. La diretta streaming permette di seguire passo passo l'incontro in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Patten al servizio! 13:34 Pienone sulla Super Tennis Arena, forza ragazzi! Si può fare! Campo grigio. Lentissimo. Oggi bisogna vincere! Giocatori in campo! 13:28 Chi vince affronta verosimilmente ArevaloPavic che sfideranno SkupskiHarrison dopo la partita degli azzurri. 13:25 Eterni rivali che sulla terra non si esprimono al meglio e che oggi, nella poltiglia che troveranno sotto i piedi, sicuramente non sono favoriti contro gli azzurri. Lo diciamo però a bassa voce. 13:20 In ogni caso, al momento sono in corso gli allenamenti di Luciano Darderi e di Casper Ruud. Ricordiamo che le semi maschili si giocheranno dalle 15;30, quindi quando la % di pioggia rasenta il 70% continuativo fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights
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