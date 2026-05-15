LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte azzurri favori dalle condizioni meteo!

Al torneo ATP di Roma, con i campi ancora umidi a causa delle condizioni meteorologiche, è iniziata la partita tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten. Il pubblico assiste alla sfida sulla Super Tennis Arena, mentre i giocatori si preparano a scambiarsi le prime battute. La gara si svolge con il campo di colore grigio e si stanno già notando alcune fasi di gioco. La diretta streaming permette di seguire passo passo l'incontro in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Patten al servizio! 13:34 Pienone sulla Super Tennis Arena, forza ragazzi! Si può fare! Campo grigio. Lentissimo. Oggi bisogna vincere! Giocatori in campo! 13:28 Chi vince affronta verosimilmente ArevaloPavic che sfideranno SkupskiHarrison dopo la partita degli azzurri. 13:25 Eterni rivali che sulla terra non si esprimono al meglio e che oggi, nella poltiglia che troveranno sotto i piedi, sicuramente non sono favoriti contro gli azzurri. Lo diciamo però a bassa voce. 13:20 In ogni caso, al momento sono in corso gli allenamenti di Luciano Darderi e di Casper Ruud. Ricordiamo che le semi maschili si giocheranno dalle 15;30, quindi quando la % di pioggia rasenta il 70% continuativo fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte, azzurri favori dalle condizioni meteo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it