LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Miami 2026 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il titolo!

Alle ore odierne si svolge la finale del torneo di doppio maschile dell’ATP 1000 di Miami, con in campo le coppie composte da Bolelli e Vavassori da una parte e Heliovaara e Patten dall’altra. La partita viene trasmessa in diretta streaming e si può seguire attraverso aggiornamenti online. La sfida si disputa nel contesto del torneo statunitense, che si svolge sulla terra battuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match BolelliVavassori – HeliovaaraPatten, valido per la finale del torneo di doppio maschile del ATP 1000 di Miami. La coppia azzurra va a caccia del secondo titolo stagionale. Dopo il titolo vinto a Rotterdam, dunque Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno l’occasione di conquistare anche il loro primo Masters 1000 dell’anno. La coppia azzurra si è spinta in finale a Miami, battendo in due set la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Nell’ultimo atto ci sarà la sfida con il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it

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The stage is SET Bolelli/Vavassori will face Heliovaara/Patten for the #MiamiOpen men’s doubles title! - facebook.com facebook

BOLELLI E VAVASSORI IN FINALE La coppia italiana batte in due set Arends/Smith e conquistano la loro prima finale in un Masters 1000: affronteranno Heliovaara/Patten in finale #Tennis #Bolelli #Vavassori #MiamiOpen x.com