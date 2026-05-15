LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfidano le teste di serie n1

Benvenuti alla diretta di oggi dal Masters 1000 di Roma, dove si stanno disputando i quarti di finale del doppio maschile. Sul campo si sfidano le coppie italiane e le teste di serie numero uno. I giocatori italiani sono in campo contro una coppia composta da due atleti che hanno già affrontato più volte in passato. Seguiremo gli eventi di questa partita in tempo reale, aggiornando sugli sviluppi di ogni punto e sulle emozioni che si stanno vivendo sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 di Roma di doppio maschile tra gli azzurri BOLELLIVAVASSORI e le nemesi storiche HeliovaaraPatten. Furono proprio il finnico e il britannico a dare una pesantissima delusione alla coppia azzurra in una delle due finali Slam disputate, quella di Melbourne 2023. Tuttavia, quest’anno a Miami è arrivato anche il primo grande titolo del piemontese e dell’emiliano insieme, ed è stato proprio contro HeliovaaraPatten, sconfitti in due set rapidi. Quello è proprio l’ultimo precedente tra le due coppie, contando anche su quello vincente proprio al Foro due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del ... oasport.it