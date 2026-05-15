LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | sfida alle teste di serie n1

Alle 15:00 di oggi si è aperta la partita di quarti di finale del torneo ATP di Roma nel doppio maschile. La sfida vede opposti i tennisti italiani Bolelli e Vavassori, che affrontano la coppia formata da Heliovaara e Patten. La partita si svolge sul campo centrale e viene trasmessa in diretta streaming. Gli incontri di questa fase del torneo si giocano in un contesto di alta competitività, con le teste di serie n.1 che osservano da vicino le due coppie in campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 di Roma di doppio maschile tra gli azzurri BOLELLIVAVASSORI e le nemesi storiche HeliovaaraPatten. Furono proprio il finnico e il britannico a dare una pesantissima delusione alla coppia azzurra in una delle due finali Slam disputate, quella di Melbourne 2023. Tuttavia, quest’anno a Miami è arrivato anche il primo grande titolo del piemontese e dell’emiliano insieme, ed è stato proprio contro HeliovaaraPatten, sconfitti in due set rapidi. Quello è proprio l’ultimo precedente tra le due coppie, contando anche su quello vincente proprio al Foro due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida alle teste di serie n.1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del ... oasport.it