LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Miami 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle 17:25, i giocatori sono entrati in campo per la partita tra il duo finlandese e britannico composto rispettivamente da Harri Heliovaara e Henry Patten. La sfida si sta disputando nell'ambito del torneo ATP di Miami 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Un match che si è già riproposto per ben sei volte negli ultimi due anni e che purtroppo non è mai andato troppo bene per gli azzurri. 17:20 Con la vittoria Bolelli e Vavassori salgono al 3° posto nella race dietro ad i rivali odierni e alla coppia USA-inglese formata da HarrisonSkupski. 17:14 Dopo il titolo di Rotterdam a febbraio, gli italiani hanno l’occasione di conquistare anche il loro primo Masters 1000 dell’anno. 17:09 Ancora 20? di attesa e poi sarà finale di doppio maschile:... 🔗 Leggi su Oasport.it

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