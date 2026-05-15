Al Foro Italico, i giocatori stanno affrontando il primo turno del torneo ATP di Roma, con il cielo sereno e senza pioggia al momento. Le previsioni del tempo indicavano possibili problemi, ma finora le partite si stanno svolgendo regolarmente. La partita in corso vede in campo due coppie, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La giornata si presenta quindi con condizioni climatiche favorevoli per le sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Previsioni pessime, ma si sapeva. Al momento si potrebbe giocare. chiaramente non si è anticipato di un minuto il programma e quindi sarà improbabile completarlo. 13:10 Ancora 20? e saranno in campo, se non inizia a piovere, Bolelli e Vavassori per la loro sfida di quarti di finale a Roma! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 di Roma di doppio maschile tra gli azzurri BOLELLIVAVASSORI e le nemesi storiche HeliovaaraPatten. Furono proprio il finnico e il britannico a dare una pesantissima delusione alla coppia azzurra in una delle due finali Slam disputate, quella di Melbourne 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non piove, per adesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida alle teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters...

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters...

Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it