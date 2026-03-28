LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 6-4 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurri avanti set e break!!

Nel torneo di Miami, Bolelli e Vavassori hanno vinto il primo set contro Heliovaara e Patten con il punteggio di 6-4 e sono avanti di un break nel secondo. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti sulle azioni più recenti. L'incontro si sta giocando con scambi intensi e momenti di equilibrio sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. Ma ora servirà di nuovo da destra! 30-40 Doooooppio fallo! Palle break, due. Campo tagliato a metà dal sole! 30-30 Gran seconda, non chiudono ancora una volta ma alla fine gli azzurri cedono. 15-30 Dooooooppio fallo Patten!! 15-15 Fa buona guardia stavolta a rete Patten. 0-15 Ricacciato indietro Patten finisce con lo sbagliare!!! BOLELLIVAVASSORI-HeliovaaraPatten 6-4! In poco più di 40? di gioco si chiude un lungo e faticoso primo parziale, al 7° set point gli azzurri sono avanti! 40-30 Lungo il dritto trattenuto di Wave, occhio! Seconda 40-15 Accorciano i rivali con la risposta di Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!! Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un prezioso break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Per la prima volta a zero gli italiani! 40-0 Altra prima, altro punto. Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurri Approfondimenti e contenuti su LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un prezioso break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Intervento a segno di Heliovaara. 15-15 Con lo smash Patten. 0-15 La risposta di rovescio di Bolelli! 3-1 ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! x.com Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook