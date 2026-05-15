LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!
Alle ore 13:28 si è aperta la partita tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten, valida per il torneo ATP di Roma 2026. I giocatori sono in campo e si stanno dando battaglia sul campo. Chi riuscirà a conquistare il primo set si prepara a sfidare successivamente la coppia composta da Arevalo e Pavic, che affronterà Skupski e Harrison in un match successivo. La partita prosegue con ritmo intenso e attenzione da parte degli spettatori presenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:28 Chi vince affronta verosimilmente ArevaloPavic che sfideranno SkupskiHarrison dopo la partita degli azzurri. 13:25 Eterni rivali che sulla terra non si esprimono al meglio e che oggi, nella poltiglia che troveranno sotto i piedi, sicuramente non sono favoriti contro gli azzurri. Lo diciamo però a bassa voce. 13:20 In ogni caso, al momento sono in corso gli allenamenti di Luciano Darderi e di Casper Ruud. Ricordiamo che le semi maschili si giocheranno dalle 15;30, quindi quando la % di pioggia rasenta il 70% continuativo fino a tarda notte. 13:14 Previsioni pessime, ma si sapeva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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