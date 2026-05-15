LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle ore 13:28 si è aperta la partita tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten, valida per il torneo ATP di Roma 2026. I giocatori sono in campo e si stanno dando battaglia sul campo. Chi riuscirà a conquistare il primo set si prepara a sfidare successivamente la coppia composta da Arevalo e Pavic, che affronterà Skupski e Harrison in un match successivo. La partita prosegue con ritmo intenso e attenzione da parte degli spettatori presenti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:28 Chi vince affronta verosimilmente ArevaloPavic che sfideranno SkupskiHarrison dopo la partita degli azzurri. 13:25 Eterni rivali che sulla terra non si esprimono al meglio e che oggi, nella poltiglia che troveranno sotto i piedi, sicuramente non sono favoriti contro gli azzurri. Lo diciamo però a bassa voce. 13:20 In ogni caso, al momento sono in corso gli allenamenti di Luciano Darderi e di Casper Ruud. Ricordiamo che le semi maschili si giocheranno dalle 15;30, quindi quando la % di pioggia rasenta il 70% continuativo fino a tarda notte. 13:14 Previsioni pessime, ma si sapeva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non piove, per adessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Previsioni pessime, ma si sapeva. Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it