LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pesantissimo primo set degli azzurri!

Nel match di doppio in corso a Roma, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-5 in favore degli azzurri. Durante la partita, Andrea Vavassori ha effettuato una parata di volo che ha contribuito a ribaltare una situazione complicata, passando da uno svantaggio di 0-30 a vincere il game. La partita continua con i giocatori che cercano di mantenere alta la concentrazione, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni scambio.

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