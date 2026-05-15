LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pesantissimo primo set degli azzurri!
Nel match di doppio in corso a Roma, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-5 in favore degli azzurri. Durante la partita, Andrea Vavassori ha effettuato una parata di volo che ha contribuito a ribaltare una situazione complicata, passando da uno svantaggio di 0-30 a vincere il game. La partita continua con i giocatori che cercano di mantenere alta la concentrazione, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 IL GATTOOOOO! CHIUDEEE! La parata di volo di Andrea Vavassori vale tantissimo! Eravamo sotto 0-30! Li abbiamo rimontati perentoriamente! Primo set per noi! Mannaggia, non entra la prima. Coraggio, prima in campo! 40-30 BRAVISSIMO SIMONEEE! Mette la prima al 70% e Patten non risponde di rovescio. Alè! 30-30 ANDIAMOOOO! Prima al corpo, benedizione di Andrea! 15-30 QUESTA NON PASSA! 0-30 Non è possibile. Amnesia degli azzurri. Doppia risposta dei rivali a segno. 0-15 Noooo errore di dritto di Simone. Non facciamo scherzi! Simone al servizio. Ci prendiamo il break, quello che ci voleva. Al servizio... 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights
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