LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 6-4 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | primo grande titolo degli azzurri!

Durante il torneo ATP di Miami, i giocatori italiani hanno ottenuto una vittoria importante nel doppio, battendo gli avversari in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. In una partita che si è conclusa con successo, hanno anche annullato un match point nel primo turno. La coppia ha affrontato rivali già incontrati nelle fasi finali di grandi tornei precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:57 Gli azzurri hanno annullato un match point al primo turno! 18:56 Proprio contro i grandi rivali, coloro che li avevano battuti nella finale degli Australian Open e in semifinale alle Finals 18:54 BOLELLIVAVASSORI B. HeliovaaraPatten 6-4, 6-2! Dominando gli azzurri vincono il primo grande titolo della carriera! 40-0 Ci siamooooooo 30-0 Prima vincente. 15-0 ACE! Serve il bolognese!! 5-2 E arriva!!! Il break della staffa grazie ancora alla risposta di Bolelli! 15-40 Si ferma sul nastro il dritto di Bolelli. 0-40 Incredibile errore di Patten, col naso sulla rete! 0-30 Doppio fallo, meno due!!! 0-15 Clamorosa fiammata in risposta di dritto di Bolelli! 4-2 Ancora velocemente gli azzurri, meno due! 40-0 Se ne va il lob di Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo grande titolo degli azzurri! Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurri Contenuti utili per approfondire LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Tira fortissimo di dritto Bolelli! Nulla può Patten!! Punto decisivo! 40-40 Gran lob in risposta di ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streamingUn Masters 1000 di Miami davvero straordinario per il tennis italiano. Oltre alla finale di Jannik Sinner e di Errani/Paolini, c'è anche quella di Simone ... oasport.it Magnifici Bolelli e Vavassori superano Heliovaara e Patten per 6-4, 6-2 e ottengono il primo titolo di coppia in un Masters 1000 - facebook.com facebook Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! x.com