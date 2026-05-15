LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in totale controllo!
Nella partita in corso al torneo di Roma, Bolelli e Vavassori sono avanti con il punteggio di 7-5, 3-2 contro Heliovaara e Patten. La sfida si è svolta senza pause e con alcuni momenti di tensione, come un doppio fallo che ha portato il punteggio a 0-15. In questa fase, gli azzurri sembrano mantenere il controllo del gioco, anche se alcuni scambi si sono conclusi senza risposte vincenti, come l'ultimo tentativo di rovescio lungo linea di uno dei giocatori in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo. Attenzione! 3-2 Questa volta non viene la risposta vincente di rovescio lungoriga a Wave. Va bene così! 40-30 Cosa ha fatto di volo Heliovaara. Comodissimo appoggio di rovescio messo in tribuna. Che errore! 40-15 Ace. Solo col servizio praticamente fanno punto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Gran difesa in slice di Vavassori, dritto sul telone del finnico. 15-0 Prima vincente di Patten. 3-1 MAMMA MIA! COSTRETTO A LISCIARE LA PALLA HELIOVAARA! IL DRITTO ANOMALO DI BOLELLI ERA UN FULMINE! 40-30 Favoloso lob di Bolelli di dritto. Vincente pauroso! 30-30 Non riesce a chiudere di volo Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights
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