LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in totale controllo!

Nella partita in corso al torneo di Roma, Bolelli e Vavassori sono avanti con il punteggio di 7-5, 3-2 contro Heliovaara e Patten. La sfida si è svolta senza pause e con alcuni momenti di tensione, come un doppio fallo che ha portato il punteggio a 0-15. In questa fase, gli azzurri sembrano mantenere il controllo del gioco, anche se alcuni scambi si sono conclusi senza risposte vincenti, come l'ultimo tentativo di rovescio lungo linea di uno dei giocatori in campo.

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