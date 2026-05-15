LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break nel 2° set

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set di un match di doppio all’ATP di Roma, i giocatori hanno combattuto punto su punto. Dopo aver vinto il primo set, la coppia avversaria ha ottenuto un controbreak nel secondo, portandosi sul 3-4. Durante la partita, sono state messe a segno alcune belle volée di rovescio e tocchi di servizio. I punteggi si sono alternati con continui scambi di battuta e momenti di grande precisione tecnica, mentre si attendeva il prosieguo del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra bella volèe di rovescio di Patten. 30-15 Servizio e tocco di rovescio di Patten. 15-15 Molto bene la risposta di dritto di Vavassori, chiude Bolelli! 15-0 Servizio e coppia di smash. Serve Patten. 4-4 Fortunatamente non passa la risposta di dritto del finnico! 40-30 Non riesce a chiudere il piemontese, gioco che diventa pericolosissimo. 40-15 Comodissima chiusura di volo Vavassori dopo la prima! Bravi! 30-15 Gran prima! Forza! 15-15 Bruttissimo gratuito di dritto di Bolelli. 15-0 CHIUDE di volo Andrea! 3-4 Testa al prosieguo del set. Possiamo ancora chiudere in due. 40-15 Accorciamo. 40-0 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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