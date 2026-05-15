LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break nel 2° set

Nel secondo set di un match di doppio all’ATP di Roma, i giocatori hanno combattuto punto su punto. Dopo aver vinto il primo set, la coppia avversaria ha ottenuto un controbreak nel secondo, portandosi sul 3-4. Durante la partita, sono state messe a segno alcune belle volée di rovescio e tocchi di servizio. I punteggi si sono alternati con continui scambi di battuta e momenti di grande precisione tecnica, mentre si attendeva il prosieguo del match.

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