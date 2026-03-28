LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 5-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | c’è un prezioso break nel 1° set

Nel torneo ATP di Miami, nel match tra la coppia italiana e gli avversari, il punteggio segna 5-3. Attualmente, c’è un break nel primo set e il punteggio è 40-0 a favore degli italiani, che per la prima volta nel set sono a zero nelle palle perse. La partita è in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Per la prima volta a zero gli italiani! 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima a segno di Bolelli. 15-0 Prima a segno di Bolelli. Indice UV a 10! Alto! 4-3 A quindici Heliovaara. 40-15 Prima vincente. 30-15 Comoda chiusura di Heliovaara. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Con la prima Heliovaara. 4-2 A quindici Vavassori! 40-15 Non riescono a chiudere neanche questa volta alla prima chance gli azzurri. 40-0 Fuori la risposta di Patten. 30-0 Con il comodo smash Bolelli! 15-0 Tocca di nuovo a Vavassori! 3-2 Si mantengono in scia i rivali nel 1° set. 40-15 Tre smash Heliovaara, poi chiude Patten. 30-15 Intervento a segno di Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 5-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un prezioso break nel 1° set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurri LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 A segno con lo smash il bolognese! 15-0 Servizio e dritto Bolelli! 2-1 A quindici il finnico. 40-15 Sbaglia ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook ATP Masters 1000 #MiamiOpen FINALE doppio maschile Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori Harri Heliovaara e Henry Patten alle 17:30 in esclusiva assoluta su @SkySport e in streaming su @NOWTV_It x.com