LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pesantissimo primo set per gli azzurri!
Nel match di doppio dell’ATP di Roma 2026, i giocatori italiani hanno perso il primo set con il punteggio di 7-5 contro gli avversari. Il secondo set era in corso con un punteggio di 0-1, mentre in campo si sono susseguite azioni chiave come una palla in rete di uno dei finlandesi e una difesa spettacolare di un giocatore inglese in contro balzo. Durante il gioco si sono registrate anche alcune scelte tattiche e errori che hanno influenzato l’andamento del set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio di Heliovaara. Siamo superiori! 30-15 Favolosa difesa di Andre in contro balzo, cosa ha fatto! Poi l’errore di rovescio dell’inglese. Seconda su Patten, aiuto. 15-15 Soffia Wave per far uscire il dritto difensivo di Heliovaara. 0-15 Permettono a Patten di giocare da fermo col dritto gli azzurri. 0-1 Niente, ace. Risponde Simone! Praticamente è match point! 40-40 Prima vincente. 30-40 MIRACOLOOOOO! VAVASSORIIII! Recupero stretto staccando la mano e beffando Heliovaara! SIII! 30-30 Dooooooppio fallo! 30-15 Solo col servizio Patten. 15-15 LA RISPOSTA LUNGORIGA DI ROVESCIO DI WAVE! Seconda 15-0 Torna a servire la macchina britannica, che letteralmente non si muove, ma serve come un treno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights
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