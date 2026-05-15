LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pesantissimo primo set per gli azzurri!

Nel match di doppio dell’ATP di Roma 2026, i giocatori italiani hanno perso il primo set con il punteggio di 7-5 contro gli avversari. Il secondo set era in corso con un punteggio di 0-1, mentre in campo si sono susseguite azioni chiave come una palla in rete di uno dei finlandesi e una difesa spettacolare di un giocatore inglese in contro balzo. Durante il gioco si sono registrate anche alcune scelte tattiche e errori che hanno influenzato l’andamento del set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio di Heliovaara. Siamo superiori! 30-15 Favolosa difesa di Andre in contro balzo, cosa ha fatto! Poi l’errore di rovescio dell’inglese. Seconda su Patten, aiuto. 15-15 Soffia Wave per far uscire il dritto difensivo di Heliovaara. 0-15 Permettono a Patten di giocare da fermo col dritto gli azzurri. 0-1 Niente, ace. Risponde Simone! Praticamente è match point! 40-40 Prima vincente. 30-40 MIRACOLOOOOO! VAVASSORIIII! Recupero stretto staccando la mano e beffando Heliovaara! SIII! 30-30 Dooooooppio fallo! 30-15 Solo col servizio Patten. 15-15 LA RISPOSTA LUNGORIGA DI ROVESCIO DI WAVE! Seconda 15-0 Torna a servire la macchina britannica, che letteralmente non si muove, ma serve come un treno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pesantissimo primo set per gli azzurri! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pesantissimo primo set degli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 IL GATTOOOOO! CHIUDEEE! La parata di volo di Andrea Vavassori vale tantissimo! Eravamo sotto 0-30! Li... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it