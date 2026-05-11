Südtirol dilemma Castori | l’esonero è un’ipotesi prima del Bari

In Südtirol si discute della possibile sostituzione dell’allenatore prima della partita contro il Bari. La dirigenza sta considerando un esonero di Castori, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali. La questione riguarda anche le ripercussioni sullo spirito della squadra e i motivi che portano a valutare un cambio tecnico in questa fase della stagione. La decisione potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.

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