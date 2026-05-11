Südtirol dilemma Castori | l’esonero è un’ipotesi prima del Bari
In Südtirol si discute della possibile sostituzione dell’allenatore prima della partita contro il Bari. La dirigenza sta considerando un esonero di Castori, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali. La questione riguarda anche le ripercussioni sullo spirito della squadra e i motivi che portano a valutare un cambio tecnico in questa fase della stagione. La decisione potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.
? Domande chiave Come influirà l'esonero di Castori sulla tenuta psicologica dello spogliatoio?. Perché la dirigenza valuta il cambio tecnico proprio prima del Bari?. Chi potrà resettare mentalmente i giocatori per evitare la Serie C?. Quali rischi corre Comper scegliendo il cambiamento rispetto alla continuità?.? In Breve Gerhard Comper valuta l'esonero dopo il crollo tecnico verso i play-out. Clima di tensione nel gruppo biancorosso prima della doppia sfida contro il Bari. Obiettivo salvezza in Serie B contro il rischio caduta immediata in Serie C. Decisione societaria focalizzata sul reset mentale dei giocatori prima degli scontri decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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