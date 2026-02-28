Sampdoria-Bari 0-2 | in gol Moncini e Bellomo biancorossi corsari a Marassi
Il Bari ha vinto 2-0 contro la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie B. Moncini e Bellomo hanno segnato i gol che hanno permesso ai biancorossi di conquistare una vittoria importante a Marassi. La partita si è conclusa con il Bari che ha espugnato lo stadio Luigi Ferraris, ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza.
Vittoria pesante del Bari che ha espugnato il “Luigi Ferraris” di Genova battendo 0-2 la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie B, conquistando una vittoria sofferta ma preziosissima in chiave salvezza. A decidere la gara le reti di Moncini nel primo tempo e di Bellomo nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A “Marassi” pochi gol e tanto equilibrioRimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta...
Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. A “Marassi” pochi gol e tanto equilibrioRimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta...
Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.
Temi più discussi: Guida alla 27ª giornata di Serie B: occhio a Samp-Bari. Il Palermo va a Pescara; Serie B, la classifica aggiornata; Serie B, Sampdoria – Bari: pronostico e probabili formazioni; Sampdoria - Bari Calcio.
Sampdoria-Bari 0-2: naufragio blucerchiato, sconfitta pesante e fischiPalo di Henderson in avvio, poi tanto possesso palla e poche occasioni: il Bari passa con Moncini a metà primo tempo e chiude i conti in contropiede nel finale ... genovatoday.it
Serie B, il Bari batte la Sampdoria: al Ferraris finisce 2 a 0Una sfida tra nobili decadute, quella tra Sampdoria e Bari, vissuta con lo spauracchio della retrocessione dietro l'angolo. Soprattutto per i biancorossi, che al Ferraris di Genova cercano una vit ... rainews.it
Primo tempo con il Bari in vantaggio sulla Sampdoria al Ferraris grazie alla rete di Moncini al 26'. Bordata di fischi da parte dei tifosi blucerchiati https://shorturl.at/E2NYX - facebook.com facebook
#Sampdoria- #Bari, le formazioni ufficiali x.com