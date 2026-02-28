Sampdoria-Bari 0-2 | in gol Moncini e Bellomo biancorossi corsari a Marassi

Il Bari ha vinto 2-0 contro la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie B. Moncini e Bellomo hanno segnato i gol che hanno permesso ai biancorossi di conquistare una vittoria importante a Marassi. La partita si è conclusa con il Bari che ha espugnato lo stadio Luigi Ferraris, ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza.