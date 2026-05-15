Litio | la Cina domina il Sudamerica nonostante i piani di Trump

Negli ultimi anni, la Cina ha acquisito un ruolo dominante nel settore del litio in Sudamerica, una regione ricca di riserve di questo minerale strategico. Nonostante le iniziative promosse dall'amministrazione precedente degli Stati Uniti, i governi locali continuano a favorire le relazioni con Pechino, ritenendo più vantaggioso collaborare con la Cina. La presenza cinese si è consolidata attraverso investimenti e accordi commerciali, mentre le mosse di Washington non sono riuscite a invertire questa tendenza. La situazione solleva interrogativi sulle strategie statunitensi per riappropriarsi del controllo sul mercato del litio in questa parte del mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come può Trump contrastare il controllo cinese sul triangolo del litio? Perché i governi sudamericani preferiscono Pechino agli Stati Uniti? Quali danni ambientali causano i progetti minerari cinesi in America Latina? Chi pagherà il prezzo della scarsità idrica nelle zone di estrazione??? In Breve Esportazioni verso Pechino cresciute di 46 volte tra il 2005 e il 2024. Domanda di litio aumentata del 250 per cento tra il 2021 e il 2023. Cile esporta il 70 per cento del litio estratt . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litio: la Cina domina il Sudamerica nonostante i piani di Trump ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La guerra con l’Iran cambia i piani di Trump: rinviata la visita in CinaIl rinvio della visita ufficiale di Donald Trump in Cina, inizialmente prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, segna un nuovo passaggio... Addio monopolio litio: la Cina punta tutto sul sodio per il 2028La Cina accelera sullo sviluppo delle batterie al sodio per superare il monopolio del litio, puntando a una parità di costi entro il 2027 e a una...