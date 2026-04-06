Addio monopolio litio | la Cina punta tutto sul sodio per il 2028

La Cina sta rapidamente investendo nella produzione di batterie al sodio, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal litio. Secondo i piani ufficiali, si prevede di raggiungere la parità di costi con le batterie al litio entro il 2027 e di avviare una diffusione industriale già nel 2028. Questa strategia mira a diversificare le risorse impiegate nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie di accumulo.

La Cina accelera sullo sviluppo delle batterie al sodio per superare il monopolio del litio, puntando a una parità di costi entro il 2027 e a una diffusione industriale nel 2028. L’attuale dominio delle celle agli ioni di litio poggia su filiere consolidate e prezzi in calo. Tuttavia, l’estrazione e la raffinazione di questo materiale sono concentrate in soli tre paesi, che gestiscono l’85% della produzione mondiale. Questa dipendenza geografica espone l’industria a rischi geopolitici e oscillazioni di mercato difficili da governare. In questo scenario, le tecnologie allo stato solido appaiono ancora troppo lontane per un impiego di massa. La sfida dei costi e l’offensiva di Hina Battery. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio monopolio litio: la Cina punta tutto sul sodio per il 2028 Auto elettrica con batteria al sodio primo veicolo al mondo presentato da catl e changan rompe il monopolio delle batterie al litioun progresso significativo nell’elettromobilità nasce dalla collaborazione tra il leader globale delle batterie e un produttore automobilistico di... AI e Data Center: Accumulo al sodio per superare i limiti del litio e ridurre i costi energetici.Una partnership tra Peak Energy ed Energy Vault mira a rivoluzionare l’accumulo di energia per i data center che utilizzano l’intelligenza...