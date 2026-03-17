La visita ufficiale di Donald Trump in Cina, prevista tra fine marzo e inizio aprile, è stata rinviata. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, influendo sui programmi diplomatici dell’amministrazione americana. La crisi in Medio Oriente sembra aver inciso sulla pianificazione della visita, che ora non ha una nuova data ufficiale.

Il rinvio della visita ufficiale di Donald Trump in Cina, inizialmente prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, segna un nuovo passaggio di tensione nella politica estera americana e mostra quanto la crisi in Medio Oriente stia condizionando l’agenda diplomatica di Washington. "Stiamo riprogrammando l'incontro. Stiamo collaborando con la Cina. Per loro andava bene", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. Trump avrebbe dovuto recarsi a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile. Il viaggio si svolgerà ora tra circa cinque o sei settimane, ha dichiarato il presidente. La decisione nasce dall’intreccio tra l’escalation militare con l’Iran, le difficoltà nei rapporti con gli alleati e un negoziato ancora incompleto con Pechino su commercio, sicurezza energetica e tecnologie strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra con l’Iran cambia i piani di Trump: rinviata la visita in Cina

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