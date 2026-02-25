Presunti dispetti e molestie scatta la denuncia delle coinquiline | la lite condominiale finisce in Tribunale

Tempo di lettura: < 1 minuto Assolti perché il fatto non sussiste. Si chiude con una sentenza favorevole agli imputati il processo a carico di due residenti di Benevento, I.V. 53 anni e V.F. 47 anni, finiti sotto accusa per presunti atti persecutori nei confronti di alcune coinquiline dello stabile in cui abitavano. Secondo la ricostruzione dell’accusa, le persone offese avrebbero subito vessazioni quotidiane, tra cui anche il presunto getto di oggetti ritenuti pericolosi, comportamenti che – stando alle denunce – avrebbero generato un grave stato di ansia e costretto le vittime a modificare le proprie abitudini di vita. Nel corso del dibattimento, però, il quadro accusatorio non avrebbe trovato adeguati riscontri probatori. Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica e nella persona della dottoressa Monaco, ha accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dall’avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

