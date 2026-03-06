Si masturbava sul pianerottolo e spiava le vicine di casa | 56enne nei guai per stalking condominiale

Un uomo di 56 anni residente nella provincia di Como è stato coinvolto in un caso di stalking condominiale. Secondo le indiscrezioni, si sarebbe masturbato sul pianerottolo e avrebbe spiato quattro delle sue vicine di casa. Le autorità stanno indagando sulle sue azioni e su eventuali altre condotte che lo riguardano. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Un uomo di 56 anni, residente nella provincia di Como, è finito nei guai per stalking condominiale. Si sarebbe masturbato sul pianerottolo e avrebbe spiato quattro sue vicine di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Spiava e perseguitava le vicine di pianerottolo: 55enne patteggia sei mesi di carcere per stalkingCasnate con Bernate (Como), 6 marzo 2026 – Era stato arrestato a settembre, finito prima in carcere e poi ai domiciliari con l'accusa di stalking...