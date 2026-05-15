L' Italia in bilico tra demagogia e realismo di governo

In Italia, i dibattiti parlamentari e i programmi televisivi vedono spesso rappresentanti di diverse forze politiche mettere in discussione la stabilità del governo. Alcuni considerano questa stabilità un elemento secondario o addirittura dannoso per il funzionamento del paese. Durante le discussioni pubbliche e nelle sessioni parlamentari, si osserva un’attenzione crescente verso posizioni che privilegiano le dinamiche di potere rispetto alla continuità amministrativa. La questione della stabilità diventa così al centro di confronti tra le diverse fazioni politiche.

Nei dibattiti parlamentari e nei talk show i campioni del Campo Largo liquidano la stabilità del governo come un fattore trascurabile, per alcuni addirittura negativo. Questo racconto evidenzia la povertà degli argomenti dell’opposizione e l’ignoranza di gran parte dei suoi leader su come funziona l’economia. È un festival della demagogia, un inquietante preludio di quel che potrebbe accadere se la sinistra vincesse le elezioni. La stabilità è la condizione primaria per proteggere la ricchezza reale di milioni di italiani. Il nostro è un Paese ricco che nella retorica politica ama raccontarsi povero, una bugia. Il rapporto congiunto Banca d’Italia e Istat, pubblicato il 28 gennaio 2026, certifica che alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto 11. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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