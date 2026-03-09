Maurizio Lupi | Guerra in Iran l’opposizione lavori col governo Sanchez? Fa solo della demagogia

Un esponente politico ha commentato la situazione internazionale, chiedendo quale alleanza possa essere considerata più opportuna, tra governo e opposizione. Ha inoltre criticato un’altra figura politica per aver adottato un atteggiamento demagogico riguardo alla crisi in Iran, suggerendo che l’opposizione dovrebbe collaborare con il governo. La discussione si concentra sulle scelte di alleanze e sulle posizioni assunte dai leader politici in relazione alle tensioni globali.

Roma – «Io chiederei a Conte con chi dovremmo allearci? Qual è l'alternativa? Con la Cina? La Russia?». Non le manda a dire Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, dopo le recenti polemiche delle opposizioni, critiche nei confronti di un governo considerato troppo vicino alla politica trumpiana. D'accordo, non ci sono alternative, però stride pensare che siamo degli interlocutori privilegiati, e poi il ministro della Difesa, Crosetto, si trova nei teatri di guerra e ammette che l'Italia non è stata avvertita dell'attacco. «Abbiamo detto la scorsa settimana, e lo ribadirà la premier Meloni in Parlamento mercoledì, che non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, e che la nostra priorità è portare a casa i nostri connazionali, dopo i 20mila già rientrati.

Iran, Sanchez: “La posizione del Governo si riassume in quattro parole: ‘No alla guerra’”(LaPresse) “La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra“.

Sánchez risponde a Trump: «Non saremo complici della guerra in Iran»Il premier spagnolo replica al tycoon che aveva minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid dopo il suo rifiuto all’uso delle basi...

Maurizio Lupi. . La questione iraniana non può essere ridotta alla solita polarizzazione politica né trasformata in terreno di scontro tra opinionisti. È una questione troppo seria. Per Noi Moderati la priorità è una sola: la de-escalation. Serve tornare al più presto - facebook.com facebook