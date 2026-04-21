Il Giappone ha annunciato un investimento di circa cinque miliardi di euro destinato a promuovere l’economia circolare nel settore minerario. Il nuovo piano mira a migliorare le pratiche di sicurezza nelle attività minerarie e a incentivare il riciclo delle risorse. Questa iniziativa coinvolge diversi settori industriali e si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale. Le autorità hanno presentato i dettagli del progetto, che prevede specifici interventi e obiettivi di recupero delle risorse.

Il Giappone ha avanzato un nuovo piano d’azione con il fine di garantire il recupero delle risorse riciclate. L’investimento totale di 1 trilione di yen (circa 5,34 miliardi di euro) destinati sia al settore pubblico che a quello privato ha l’obiettivo di promuovere il riutilizzo di plastiche e metalli entro il 2030. L’ economia circolare, quindi, diventa una vera e propria strategia di sicurezza nazionale. Ma perché? Nuovo piano di economia circolare per il Giappone, obiettivi fissati per il 2030. Attualmente il Giappone è consapevole di non avere una fornitura interna di minerali critici e risorse metalliche stabile e che, conseguentemente, dipende proprio dalle importazioni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sicurezza mineraria e riciclo: il Giappone investe 5 miliardi di euro nell’economia circolare

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