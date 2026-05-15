Negli ultimi vent'anni, l'Italia si è affermata come una potenza nello sport grazie ai risultati ottenuti dalle atlete femminili. La presenza di donne nelle competizioni internazionali ha portato medaglie e riconoscimenti, contribuendo a consolidare la posizione del paese tra le nazioni più competitive nel settore. Questa tendenza, confermata anche dal Comitato Olimpico Nazionale, ha rafforzato l’immagine del movimento sportivo femminile e la sua crescita nel panorama nazionale.

In queste settimane si celebra l’80° anniversario del suffragio universale femminile in Italia: una lunga rincorsa che anche nello sport è arrivata al traguardo. Le donne votarono per la prima volta il 10 marzo 1946 per le elezioni amministrative e poi il 2 giugno per il referendum monarchia-repubblica. Una data cruciale, venuta a 10 anni esatti, e qui rientriamo nella materia sportiva, dal Bing Bang del movimento sportivo femminile di vertice, la medaglia d’oro di Ondina Valla nei 100 ostacoli all’Olimpiade di Berlino 1936. Un’impresa di grande valore da parte di un’atleta dal talento purissimo, che ci fa piacere qui ricordare. Trebisonda,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia è diventata potenza sportiva grazie alle donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché l'Italia sta Trasformando 5 Pattugliatori Polivalenti d’Altura in Segreto e Nessuno ne Parla

Sullo stesso argomento

Suffragio universale 80 anni dopo, Meloni: “Sono qui grazie alle donne che hanno osato”. Il grazie alle giovani iraniane“Io non potrei essere dove sono se non fosse stato per tutte le donne che prima di noi non hanno avuto paura di dimostrare il loro valore.

Una comunità che cresce grazie alle donne, Verona e Veneto per l'8 marzoDai dati economici sull’occupazione alle iniziative in provincia, il territorio riconosce il valore fondamentale della componente femminile nella...

Errori? Certo che ne ho commessi. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Amo l’Italia. Amo Milano. Per me è diventata una questione personale. x.com

Tante parole, pochi soldi, zero idee: così l’Italia dimentica scuola e formazioneL’analisi del dibattito parlamentare dal Dopoguerra ad oggi svela come il Paese tiene in considerazione il tema del capitale umano. E non è incoraggiante ... repubblica.it

Così l’Italia è diventata l’ostacolo vero all’unione dei mercati dei capitaliNelle comunicazioni parlamentari della presidente del Consiglio in vista del vertice Ue, si è parlato brevemente alla Camera di integrazione del mercato dei capitali. Chieda con forza che l’agenda ... ilfoglio.it