Suffragio universale 80 anni dopo Meloni | Sono qui grazie alle donne che hanno osato Il grazie alle giovani iraniane

Ottant'anni dopo l'introduzione del suffragio universale, il presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza delle donne che hanno lottato per i diritti civili. Durante un intervento pubblico, ha ringraziato le donne che hanno sfidato le convenzioni sociali e le giovani iraniane che continuano a denunciare le ingiustizie. Le sue parole hanno evidenziato il ruolo delle donne nella storia e nel presente.

“Io non potrei essere dove sono se non fosse stato per tutte le donne che prima di noi non hanno avuto paura di dimostrare il loro valore. Donne che hanno osato, donne che hanno combattuto i pregiudizi, donne che hanno rifiutato i compromessi, donne che non hanno avuto paura di essere ciò che sono”. Così la premier Giorgia Meloni all’evento “Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni” promosso dai ministri Eugenia Roccella e Andrea Abodi, ospitato a Roma all’Accademia della Scherma a Foro italico. Nel corso del suo intervento, dopo l’Inno di Mameli eseguito da Arisa, la presidente del Consiglio ha rivolto un pensiero speciale e commosso alle giovani iraniane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

