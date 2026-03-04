Combinata nordica Italia subito a medaglia con Delugan Del Bianco ai Mondiali juniores

All'apertura dei Mondiali juniores di combinata nordica a Lillehammer, l’Italia ottiene subito una medaglia di bronzo grazie alla coppia composta da Delugan e Del Bianco. La competizione si svolge in Norvegia, e questa prima posizione rappresenta un risultato significativo per gli atleti italiani. La gara si è conclusa con questa medaglia, confermando la presenza del paese tra i protagonisti della disciplina.

Si aprono con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia i Campionati Mondiali Juniores di combinata nordica 2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Lillehammer. Nella giornata inaugurale della manifestazione si sono svolte le Team Sprint, con la coppia femminile azzurra composta da Giada Delugan e Ludovica Del Bianco che è riuscita a salire sul terzo gradino del podio grazie ad un’ottima rimonta nel segmento di fondo. Le italiane si trovavano infatti al quinto posto provvisorio dopo il segmento di salto (su trampolino piccolo) in mattinata con un ritardo di 59" dalla Slovenia, 15" dal Giappone e 10" dal tandem Austria-Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica, Italia subito a medaglia con Delugan/Del Bianco ai Mondiali juniores Samuel Costa e Aaron Kostner portano l’Italia ai piedi del podio nella combinata nordica! Oro alla solita NorvegiaL’Italia conquista un risultato totalmente insperato alla vigilia e si attesta in quarta piazza nella Team Sprint di combinata nordica ai Giochi... Slittino, l’Italia conquista tre medaglie ai Mondiali juniores: Lucas Haselrieder in luceL’Italia ha conquistato tre medaglie nella prima giornata dei Mondiali juniores di slittino, incominciati oggi sul budello di Altenberg (Germania) a...