Durante la riunione annuale dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa, 36 paesi hanno adottato il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. La decisione riguarda la creazione di un organismo giudiziario dedicato a perseguire i responsabili di atti di aggressione militare. La proposta è stata approvata all’unanimità e si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per rispondere alle violazioni del diritto internazionale legate al conflitto ucraino. La firma dell’accordo segna un passo in avanti nel tentativo di garantire responsabilità.

Nel corso della riunione annuale dei Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa (composto da 46 membri), che si è tenuta a Chi?in?u in Moldavia, l’ Unione europea e 36 Paesi hanno espresso l’intenzione di aderire a un nuovo Accordo Parziale Allargato che istituisce il Tribunale Speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Tra essi anche l’Italia, rappresentata in Moldavia dal sottosegretario Massimo Dell’Utri. Il Segretario generale: «Dare seguito all’impegno politico». «Questi Stati hanno compiuto un passo decisivo verso l’effettiva istituzione del Tribunale speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l’ aggressione contro l’Ucraina », ha dichiarato il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Italia adotta con altri 35 Stati europei il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina

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