Il governo ha deciso di dispiegare una fregata italiana a Cipro per rafforzare la sicurezza dei confini dell’Unione europea. La decisione è stata annunciata come un atto di solidarietà europea e di prevenzione. L’operazione è parte di un coordinamento con altri Stati membri dell’Unione europea per garantire la stabilità nella regione. La presenza della nave è stata ufficializzata recentemente.

“Per garantire la sicurezza dei confini dell’ Unione europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione”. A dichiararlo in un video pubblicato sui social è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tiene comunque a precisare che la linea del governo “è chiara”: “ L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo, per quanto possibile, all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati”. “Certamente siamo in una fase difficile. Pero il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell’Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro. Ci coordiniamo con gli altri Stati europei”

Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - L’iniziativa per mettere in campo una «solidarietà europea» nei confronti di Cipro in seguito all’attacco con...

Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku | Invio di aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

