Tribunale speciale sul 7 ottobre l’Onu condanna Israele | Spaventoso un crimine di guerra
Il 7 ottobre 2023 è stato al centro di una decisione giudiziaria che ha suscitato reazioni a livello internazionale. Un tribunale speciale è stato istituito per processare i palestinesi sospettati di aver avuto collegamenti con attacchi avvenuti in quella data. La condanna da parte delle Nazioni Unite non si è fatta attendere, definendo la misura come un atto spaventoso e un crimine di guerra. La comunità internazionale ha reagito immediatamente alla notizia.
La reazione era scontata. Di fronte a una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di avere legami con gli attentati del 7 ottobre 2023, una risposta della comunità internazionale era inevitabile. E se gli Stati occidentali, come di consueto, non intervengono, non può valere lo stesso principio per l’Onu. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, chiede a Tel Aviv e al governo di Benjamin Netanyahu di abrogare la legge approvata dalla Knesset che istituisce il tribunale militare speciale. Per il commissario, anche se le vittime “delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia”, questa “non può essere ottenuta attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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