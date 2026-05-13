Tribunale speciale sul 7 ottobre l’Onu condanna Israele | Spaventoso un crimine di guerra

Il 7 ottobre 2023 è stato al centro di una decisione giudiziaria che ha suscitato reazioni a livello internazionale. Un tribunale speciale è stato istituito per processare i palestinesi sospettati di aver avuto collegamenti con attacchi avvenuti in quella data. La condanna da parte delle Nazioni Unite non si è fatta attendere, definendo la misura come un atto spaventoso e un crimine di guerra. La comunità internazionale ha reagito immediatamente alla notizia.

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La reazione era scontata. Di fronte a una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di avere legami con gli attentati del 7 ottobre 2023, una risposta della comunità internazionale era inevitabile. E se gli Stati occidentali, come di consueto, non intervengono, non può valere lo stesso principio per l’Onu. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, chiede a Tel Aviv e al governo di Benjamin Netanyahu di abrogare la legge approvata dalla Knesset che istituisce il tribunale militare speciale. Per il commissario, anche se le vittime “delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia”, questa “non può essere ottenuta attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tribunale speciale sul 7 ottobre, l’Onu condanna Israele: “Spaventoso, un crimine di guerra” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Israele, l’Onu chiede l’abrogazione della legge che crea un tribunale speciale sul 7 ottobre: “Spaventosa, un crimine di guerra”L’Onu boccia e chiede l’abrogazione della legge con la quale Israele ha deciso di istituire un tribunale militare speciale per processare i... 7 ottobre, Israele istituisce un Tribunale specialeIl Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre... Temi più discussi: Israele, un tribunale speciale per i responsabili del 7 ottobre; Israele ha creato un tribunale speciale per il 7 ottobre: possibile anche la pena di morte; Israele istituisce un tribunale speciale per i responsabili dell’attacco del 7 ottobre; Israele, approvato il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre. Israele istituisce il tribunale speciale militare sul 7 ottobre, i 300 catturati rischiano la pena di morte x.com Tribunale speciale sul 7 ottobre, l’Onu condanna Israele: Spaventoso, un crimine di guerraLa reazione era scontata. Di fronte a una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di avere legami con gli attentati del 7 ottobre 2023, una risposta ... lanotiziagiornale.it Onu chiede a Israele di abrogare la legge sul tribunale militare speciale(ANSA) - GINEVRA, 13 MAG - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale ... corrieredellosport.it